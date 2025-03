“Caro Gianluigi con te perdiamo un vero faro...“

Confartigianato Imprese Lucca apprende "con profondo senso di smarrimento" della scomparsa improvvisa del suo vicepresidente Gianluigi Guidi. "Gianluigi, persona conosciuta in Garfagnana, abitava a Castelnuovo. Era molto considerato e un uomo stimato da tutti per la pacatezza dei modi ed anche per l’equilibrio e la lungimiranza con cui sapeva gestire le situazioni più diverse senza mai venire meno ai suoi principi. E’ stato vicepresidente di Confartigianato Imprese Lucca dal 2019, componente il Consiglio Generale e membro di Giunta sempre apprezzato per il suo equilibrio e il suo voler sempre andare a fondo dei problemi, senza mai dire delle banalità".

"Da tutti – ricorda Confartigianato – gli veniva riconosciuta un’autorevolezza che si era conquistato sul campo e tante erano le persone, anche politici, che si rivolgevano a lui per consigli e suggerimenti su come comportarsi nelle situazioni complicate. Per diversi anni è stato Presidente anche del Polo Tecnologico Lucchese indicato dalla Confartigianato Lucca ed ha saputo non solo svilupparlo con l’implementazione di nuove aziende, ma ha anche completato i lavori sia all’interno del Polo stesso che esternamente con la realizzazione di un’area a verde che valorizza tutto il complesso. Era una persona che sapeva farsi ben volere, gli stessi dipendenti del Polo lo apprezzavano e si confidavano con lui anche per problemi di carattere personale. Come Confartigianato Lucca abbiamo perso un importante “faro”, un vero “artigiano illuminato” che, oltre al lavoro sapeva trovare il tempo per analizzare le mille difficoltà che incontravano i suoi colleghi ogni giorno".

"Caro Gianluigi – è il commosso saluto – queste frasi descrivono solo una parte della tua ricca e sfaccettata personalità, e ci vengono dal cuore. Naturalmente non possiamo non manifestare la nostra vicinanza alla Tua Daniela certi che la Tua scomparsa non riuscirà ad interrompere quella simbiosi instauratasi tra voi in tanti anni di vita assieme. Tutta Confartigianato Lucca, dal Presidente, alla Giunta, dal Consiglio Generale, al Direttore e a tutto il personale si stringono a Daniela nel piangere la dipartita del nostro caro Gianluigi".