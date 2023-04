Caro bollette, il Comune aiuta oltre cento famiglie di Barga

Quarantamila euro a disposizione dei nuclei familiari residenti nel comune di Barga alle prese con il caro-bollette: il fondo, stanziato dall’amministrazione comunale, ha permesso di aiutare 125 famiglie (con Isee fino a 20mila euro) con un contributo di 300 euro a nucleo familiare (cifra massima prevista nel bando) nel pagamento delle utenze domestiche. Commentano la sindaca Caterina Campani e l’assessora alle politiche sociali Sabrina Giannotti: "Come fatto per tutto il periodo Covid, ci siamo ingegnati e abbiamo trovato 40mila euro per supportare le famiglie con il caro-bollette. Sono state presentate 125 domande e sono state tutte accolte: per ognuna di loro siamo riusciti a stanziare 300 euro, cioè l’importo massimo previsto dal bando, andando così a dare un aiuto concreto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà economica. A 111 famiglie abbiamo già erogato il contributo nel mese di marzo, ai restanti gli uffici procederanno nel mese di aprile". Per informazioni: servizio sociale del Centro Socio Sanitario di Fornaci di Barga 0583.729573 ; 0583.729515.