Carmine, sgombero in stand by "Il Comune trovi una soluzione"

Lo stop agli sgomberi delle attività del Mercato del Carmine, deciso dal Tribunale di Lucca dopo il ricorso presentato dai legali degli esercenti, rasserena non solo gli stessi titolari delle attività, ma fa sorridere sornionamente anche l’opposizione. "La notizia della sospensione dei provvedimenti di sgombero delle attività del Mercato del Carmine riporta sulla terra la troppo baldanzosa truppa guidata dal sindaco Pardini" è il commento del Pd comunale, che ne approfitta per attaccare nuovamente il Comune e non solo sulla questione.

"Compito del Comune era lavorare per trovare la soluzione più opportuna che permettesse di salvaguardare le attività presenti e non perdere i finanziamenti PNRR grazie ai quali è possibile ristrutturare l’edificio - sottolinea il segretario comunale PD Gabriele Marchi - Un impegno passato in secondo piano rispetto a quello per organizzare sfilate, feste e manifestazioni varie, finendo per lasciare mano libera alla società vincitrice del bando che evidentemente, finora, ha formulato proposte non accettabili per gli esercenti. L’amministrazione ha il diritto e il dovere di mediare ma finora si è comportata come se non fosse un problema suo".

E poi incalza. "L’arroganza e la superficialità dell’amministrazione comunale non ha portato a nulla, se non ad uno scontro che rischia di vanificare il prezioso lavoro portato avanti dall’amministrazione precedente per recuperare un luogo simbolo della città. I fondi Pnrr, come noto, hanno tempi e scadenze ben precise. Non rispettarle significa perdere i finanziamenti e mandare in fumo tutto il lavoro fatto. Dopo un anno perso, è necessario che Sindaco e assessori intraprendano finalmente un dialogo costruttivo con le attività presenti nella struttura per individuare le forme di sostegno che salvaguardino le attività durante la realizzazione delle opere. Dato che l’amministrazione ha la disponibilità economica per finanziare feste ed eventi, perchè non si attiva per garantire agli esercizi preesistente tutto o parte dell’affitto che gli stessi dovranno sostenere per spostare altrove il proprio esercizio per il tempo dei lavori del chiostro?".