Carlo Ossola Tutte le strade portano in Ue

Un viaggio lungo le vie di comunicazione che hanno dato origine all’identità europea e unito culture, costumi, città e persone, per cercare insieme, ad un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, nuove strade di pace: a garanzia di quel sogno chiamato Unione Europea. Prosegue il nuovo ciclo di incontri di [email protected], L’Europa al tempo della guerra, con l’intervento del professor Carlo Ossola dal titolo "Arterie dell’identità europea. Antiche e nuove vie".

L’appuntamento è per domani, venerdì 3 marzo, ingresso libero, alle 21 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino. Socio dell’Accademia dei Lincei e docente al Collège de France, Ossola ripercorrerà i cammini di pellegrinaggio che attraversano dall’interno il vecchio continente e hanno gettato le radici degli attuali legami - storici, culturali e politici - fra le nazioni dell’Ue: legami che paiono oggi compromessi dall’ombra nascente di sovranismi e nazionalismi, acuiti dal conflitto russo-ucraino.

A più di un anno dall’inizio di questa guerra alle porte dell’Europa, con Arterie dell’identità europea. Antiche e nuove vie Carlo Ossola ci propone una riflessione profonda sull’identità del vecchio continente a partire dalle antiche strade di comunicazione su cui è nata e si è formata la sua storia.

"Arterie dell’identità europea. Antiche e nuove vie" non sarà un invito a dimenticare le nostre diversità, fonte di ricchezza e frutto di una storia multiforme e complessa, quanto a riscoprire gli elementi che ci uniscono come cittadini europei: i principi democratici di solidarietà, uguaglianza, rispetto del prossimo e soprattutto, pace, conquistati dopo l’immane tragedia di due guerre mondiali. Attraverso un viaggio lungo quegli itinerari che rappresentano essi stessi una radice dell’Europa, ed anche in un certo senso dell’Unione Europea, il professor Ossola può aiutarci a comprendere quanto la guerra seguita all’invasione russa dell’Ucraina abbia compromesso i legami storici, culturali e politici nel vecchio continente, con il rischio di veder riemergere, al posto di dialogo e integrazione, pericolosi e mai sopiti nazionalismi.

