Carlo Del Prete nella mostra del centenario

C’era anche un tassello fondamentale della storia di Lucca all’inaugurazione, nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria a Firenze, della mostra itinerante "Cento anni dell’Aeronautica Militare", allestita in occasione dei 100 anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo del 1923. Si tratta di un percorso iconografico itinerante, arricchito da divise storiche e modellini degli aerei che sono stati tappe della sua evoluzione. Tra i pannelli dell’esposizione, anche quelli dedicati alle trasvolate atlantiche, ove sono ricordate le epiche trasvolate compiute dal nostro concittadino Carlo del Prete, citato due volte, sia per la trasvolata del 1927 con De Pinedo, sia per i 4 record mondiali ottenuti nel 1928 assieme a Ferrarin. Una conferma di quanto Carlo del Prete abbia portato e continui a portare il nome di Lucca in Italia e nel mondo. Alla cerimonia di inaugurazione della mostra che sarà a Firenze sino al 14 maggio prossimo, erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il generale Urbano Floreani, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, il presidente del consiglio comunale di Firenze, Luca Milani e numerosi rappresentanti delle associazioni aeronautiche. Da Lucca, a ricordare suo zio, è intervenuta Alessandra Zita del Prete accolta con calore dai numerosi rappresentanti dell’Arma Aeronautica presenti.