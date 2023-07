Carlo Del Prete, l'Eroe Lucchese della Crociera Atlantica

Volava alto, anzi in alto. Solcava i cieli con il coraggio dei grandi. Tesseva avventure ardìte e non temeva la morte. Non cercava gloria effimera e conquistò quella eterna, divenendo immortale. Osò dove, fino a quel momento, nessuno aveva mai osato, forte dei suoi studi e del suo ingegno. Un’aquila, un esploratore, uno scienziato del cielo, sono i tratti caratteristici di chi poi è diventato un eroe. Passato dalla Marina all’Aeronautica, dal mare ai cieli, protagonista di imprese leggendarie, ebbe per compagni di avventura, i migliori piloti in circolazione e anche se da loro potè solo imparare, solo grazie a lui, divennero ancora più grandi, come in seguito riconobbero gli stessi De Pinedo e Ferrarin.

Per la prima volta il Brasile, terra di emigranti italiani e lucchesi, divenne territorio meno ostico, più facile da raggiungere e una terra promessa, non più una chimera. Eravamo solo agli inizi dell’esplorazione dei cieli. L’aviazione aveva da poco spiccato il volo e l’aeronautica cominciava ad organizzarsi come Forza autonoma. E lui, il lucchese Carlo Del Prete, l’antidivo per eccellenza, andò in cerca di emozioni forti, per mettere alla prova se stesso e le sue conoscenze, per dare una mano alla scienza e al progresso.

Dalla “Beffa di Buccari“ in mare, alla Crociera atlantica in cielo fino al volo leggendario Italia-Brasile senza scalo, l’impresa che gli ha regalato una fama mondiale. Fino ad allora, troppo lungo era il viaggio in mare anche se suggestivo, a bordo di un transatlantico, non importa se in prima, seconda o terza classe. Ci volevano 9 giorni. Si doveva e si poteva fare meglio, ma c’era da testare i limiti umani e soprattutto quelli del mezzo e del motore che avrebbero dovuto sostenere un volo di oltre 7.000 km, dove il confine tra la vita e la morte sarebbe stato molto flebile.

Pochi gli strumenti utili al grande viaggio, poche ancora le conoscenze, se non l’osservazione del cielo, ereditata dagli studi in Marina. Armati di un grande coraggio e consapevoli dei rischi, Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin, concepirono la grande impresa, assecondati dal governo italiano che ne volle fare strumento di propaganda nello scacchiere mondiale delle potenze militari. Partirono il 3 luglio 1928 dall’aeroporto di Montecelio a Roma, oggi Guidonia, e volando ininterrottamente per oltre 48 ore, atterrarono fortunosamente a Touros vicino a Natal in Brasile, quando ormai il serbatoio di carburante era quasi a secco.

La gloria terrena era appena stata conquistata, ma per Carlo Del Prete non ci fu ritorno. Il suo conto con il destino lo pagò durante i lunghi festeggiamenti in Brasile, rimanendo ferito mortalmente in un incidente di volo durante un’esibizione, prima di rientrare in patria. Il volo Italia-Brasile rimase l’ultima sua impresa, la più grande, che gli spalancò anzitempo le porte dell’immortalità. Ma quel 5 luglio rappresenterà una nuova conquista per l’umanità, e la certezza che ormai i viaggi aerei avrebbero sensibilmente ridotto le distanze tra i Paesi di continenti diversi.