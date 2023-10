Cariche congressuali “Italia Viva“ al voto

Italia Viva ha tenuto l’Assemblea Congressuale provinciale. I numerosi presenti hanno ascoltato la relazione del candidato presidente provinciale Alberto Baccini, approvata alla unanimità. La votazione congressuale per il rinnovo dei presidenti avverrà oggi dalle 10 alle 20 nei tre seggi allestiti. Uno a Lucca: via Augusto Passaglia 41a Borgo Giannotti, presidente di seggio, Giovanni Pierami, scrutatori Antonella Guadagni e Francesco Panzani. Uno in Versilia: alla Misericordia via Donizetti 24 Pietrasanta, presidente Filippo Macchiarini, scrutatori Luca Mori e Chiara Corbellini. Uno in Valle del Serchio: Castelvecchio Pascoli, dalle 10 alle 12,30, via Pascoli 36, presidente Mario Bonaldi, scrutatori Francesco Bertoncini e Simone Cei. Si potrà votare per il Presidente nazionale, candidato Matteo Renzi, per quello provinciale candidato Alberto Baccini, per quello regionale, Nicola Danti, dopo l’esclusione di Francesco Colucci, per problemi burocratici, sulle firme di presentazione. Potranno votare solo gli iscritti al 30 settembre 2023, iscritti che sono molto cresciuti in questo anno: 225 in tutta la Provincia, di cui 75 nel Comune di Lucca.