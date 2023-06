Carenze igienico-sanitarie Chiuso da Nas e Asl un pub del centro storico

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, unitamente ai colleghi della Stazione di Lucca e al personale della USL Toscana Nord Ovest, hanno proceduto nei giorni scorsi al controllo di diversi locali del centro storico di Lucca, in particolare di quelli che si trovano nelle aree interessate alla “movida”.

A seguito delle verifiche eseguite, il personale operante ha riscontrato che la cucina e il deposito degli alimenti di una di queste attività, un pub del centro, versavano in condizioni igieniche precarie per la presenza di sporco pregresso e diffuso, nonché di scarti di precedenti lavorazioni. E’ stata inoltre riscontrata da carabinieri e Asl la presenza di alcuni insetti in diversi punti della pavimentazione.

Per tutte queste mancanze, il titolare dell’attività, un 56enne lucchese, è stato dunque sottoposto ad una sanzione amministrativa di mille euro, mentre è scattata l’immediata chiusura e l’inibizione dell’attività di ristorazione. L’intervento risale ad alcuni giorni fa. Il locale, che è rimasto chiuso al pubblico da lunedì scorso, una volta effettuati alcuni interventi di risistemazione ha comunque di nuovo aperto regolarmente i battenti.