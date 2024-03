"Carenze di organico e di spazi. Una nuova struttura? Magari"

"Puntiamo molto sull’aiuto per il futuro, anche attraverso corsi come questo, ma anche semplicemente dando ai detenuti la possibilità di sfruttare aree di svago all’altezza". L’evento per la fine del corso di cucina è stato anche il momento per fare il punto sulla casa circondariale di Lucca con la direttrice Santina Savoca (in foto), partendo dagli eventi pensati per il reinserimento sociale, fino ai problemi strutturali e la carenza di organico.

"Per il futuro abbiamo in programma, grazie a dei fondi che abbiamo a disposizione, di formare con la certificazione HCCP tutti i detenuti - prosegue- . Al momento i carcerati sono 72. Siamo un po’ al limite come capienza, anche perché essendo una casa circondariale ci sono tanti ingressi. Quando rischiamo di arrivare al limite, infatti, chiediamo subito lo sfollamento, in modo da non arrivare mai in soprannumero". "Per quanto riguarda il personale ci sono delle carenze, gli agenti dovrebbero essere 93, invece sono 67. Non c’è un comandante fisso e purtroppo nemmeno una vera caserma all’interno della struttura. Anche nel personale amministrativo ci sono delle mancanze, visto che c’è un solo contabile che viene una volta a settimana da Prato". E da tanto si parla di costruire una nuova struttura fuori dalle Mura.

"Sicuramente un carcere nuovo, non in centro, per noi sarebbe molto positivo - conclude -. Qui abbiamo problemi con i fornitori e con le ditte di manutenzione, che comunque devono entrare dentro le Mura e pagare tutte le volte, oltre al fatto che non c’è uno spazio esterno adeguato. Questa struttura è un ex convento e si vede. Saremmo sicuramente favorevoli a spostarci in uno spazio nuovo e più attrezzato".

ia.na.