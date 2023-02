Carenza di personale al Santa Croce, Lega: "Faremo un sopralluogo"

"Come nel resto degli ospedali toscani, anche quello di Castelnuovo Garfagnana parrebbe soffrire di una palese carenza di operatori sanitari- afferma Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega - Tale lacuna si potrebbe, dunque, riflettere sul servizio assistenziale e parimenti, medici, infermieri, Oss e tecnici di laboratorio, per sopperire alle quotidiane esigenze sarebbero costretti, quindi, ad un superlavoro e sottoposti a stress-prosegue il Consigliere. Per renderci conto personalmente di come stiano effettivamente le cose, invece che interrogare con un atto l’assessore Bezzini, preferiamo verificare direttamente l’eventuale problematica, interfacciandoci con i responsabili del nosocomio. Metteremo, pertanto, in agenda una visita all’ospedale castelnuovese."