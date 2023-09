Carabinieri sparano all’auto dei ladri in fuga

Momenti di grande tensione a Barga per una caccia all’uomo. Stando ad una prima ricostruzione, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato intorno alle 21, grazie ad un militare in borghese, un’auto sospetta che stava transitando in via Cesare Biondi, in una zona residenziale. Il sospetto era che fosse l’auto della banda dei furti di questi giorni. E’ stato intimato l’alt, ma l’auto si è data alla fuga. A quel punto è stato esploso un colpo di pistola che può darsi abbia danneggiato l’auto, un suv di fabbricazione cinese sembra a noleggio, che dopo una fuga di un chilometro si è fermata sulla Sp di Catagnana. Abbandonata l’auto, gli occupanti, forse tre, si sono dati alla fuga nei boschi. Molta la gente in strada e serrata caccia all’uomo di carabinieri e municipale.