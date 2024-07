Lucca, donati ai Carabinieri tre immobili confiscati ad attività criminali

Lucca, 25 luglio 2024 – Nel 2016, il Tribunale di Milano, in seguito ad una complessa indagine svolta contro un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, frode fiscale e corruzione di pubblici ufficiali, ha disposto la confisca dell’intero capitale di una grossa società del settore dello smaltimento dei rifiuti, intestata a quattro persone di origine lombarda, comprensivo di 47 immobili ubicati nelle provincie di Bari, Lucca, Perugia e Roma, di 4 immobili intestati alla società Plurifinance Srl ubicati a Milano, nonché dei crediti per finanziamento soci per oltre 5 milioni di euro. L’ANBSC, sulla base delle proposte avanzate dalla Prefettura di Lucca e dalla Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio con sede a Firenze, ha assegnato i 3 immobili, ubicati nel centro di Lucca, al Comando Provinciale dei Carabinieri. L’utilizzo dei beni confiscati per fini istituzionali, come sottolineato dal Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto, è un importante traguardo anche per il valore simbolico della confisca dei patrimoni accumulati in modo illecito ai danni della collettività.