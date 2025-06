Carabinieri, doppio blitz. Due arresti per droga

Controlli intensificati dai Carabinieri della Compagnia di Lucca nel fine settimana, finalizzati in particolare al contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti. Venerdì, a Lucca, i Militari dell’Arma in due distinte operazioni di servizio hanno tratto in arresto due uomini, un 40enne di origini albanesi, operaio, pregiudicato e un 34enne, italiano, disoccupato, incensurato, entrambi residenti a Lucca, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle 15.30, mentre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca perlustravano la via di Sant’Alessio, hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino sulla presenza di un’auto sospetta, un’utilitaria di colore grigio, che si aggirava nella zona. Dopo alcuni minuti i Militari l’hanno vista in sosta nei pressi di un condominio, con a bordo il 40enne di origini albanesi: alla vista dei Militari ha tentato di nascondere con il braccio una borsa frigo che aveva sul sedile passeggero. Considerato l’atteggiamento sospetto e la presenza ingiustificata in quel luogo, i Militari hanno approfondito il controllo con una perquisizione personale, estesa poi anche al domicilio, che ha consentito di rinvenire circa 125 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Poi verso le 23, fuori dalla porta Santa Maria, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un’utilitaria nera con a bordo un giovane che si muoveva con atteggiamento sospetto. Dalla perquisizione personale è saltato fuori un involucro con 0,80 grammi di cocaina, mentre a casa c’erano altri 50 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 13.500 euro, ritenuta provento delle attività di spaccio.