Capodanno solidale per gli ospedali di Gaza

Per la notte più lunga SPAM! ospiterà nella sua sede di via Don Minzoni 34 a Porcari l’Associazione Musica Monteggiori in una serata dal titolo Cominciamo bene! Il ricavato della vendita dei biglietti andrà agli ospedali di Gaza tramite l’organizzazione di volontariato PCRF- Italia (Palestine Children’s Relief Fund), che da decenni organizza missioni di medici volontari di tutto il mondo in Palestina.

Si aspetterà la mezzanotte del 31 dicembre con un concerto dell’AMM Ensemble , diretto da Bruno Romani. Una formazione composta da 12 musicisti di diversa estrazione musicale, dal jazz al punk, prevenienti da tutta Italia. Tramite la strategia della conduction l’ ensemble mette in scena diverse suggestioni: rock, jazz, funk, musica africana, punk/hc ma anche ‘novecentismi’ e sonorità elettroniche. Elementi di coagulo sono il ritmo e la condivisione di linguaggi diversi fra i solisti.

L’ingresso è su prenotazione e prevede un biglietto di 15 euro più 2 euro per il tesseramento a SPAM!