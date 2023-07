Capitale della Cultura Si muove la “macchina“

Candidatura di Lucca a Capitale della Cultura 2026, ecco i primi incontri. Nella giornata di ieri, sotto la guida di Promo PA che il Comune di Lucca ha investito del ruolo di curatore della candidatura, si è svolto un primo appronfondito incontro con le realtà culturali cittadini nell’auditorium di San Romano. Alla presenza del sindaco Mario Pardini e dell’assessore alla Cultura Mia Pisano, si sono ritrovati oltre un centinaio di operatori culturali tra associazioni, artisti, imprese e associazioni di categoria. I lavori sono stati aperti proprio dal sindaco e dall’assessore, a cui sono seguiti gli interventi di Francesca Velardi che oltre a essere la vicepresidente di Promo PA, cura il gruppo di lavoro per la candidatura di Lucca, Fabio Viola e Irene Panzani.

A seguire, i tavoli di lavoro con i partecipanti che si sono divisi su quattro temi specifici e altamente strategici: governance, produzione e eredità culturale, partecipazione e formazione e infrastrutture e territorio. A chiusura della mattinata, i gruppi hanno presentato i risultati del lavoro prodotto. Soddisfazione da parte del sindaco Pardini che crede molto in questa candidatura, al di là dell’esito finale, per individuare una direzione di marcia in termini culturali per il prossimo decennio.

"Lucca - commenta Pardini - è una città orgogliosa, costruttiva, reattiva e questa partecipazione è già un’evidenza per la progettazione condivisa di un progetto vincente. Esiste un’ambizione sana, motore di occasioni: la messa a sistema della ricchezza culturale dei territori in modo che ognuno trovi un posto ed un ruolo che sia il suo, cucito su misura. Non si era mai vista una platea di operatori culturali così numerosa, ma il tempismo è tutto: abbiamo due mesi per coordinarci. Questo è il momento per fare capire chi siamo e cosa vogliamo per il nostro futuro".

Una volta redatta una macrostruttura del dossier, che conterrà concept, programma per il 2026, comunicazione e promozione, governance e budget, monitoraggio e valutazione, l’estate sarà dedicata ad un lavoro di definizione e condivisione, scrittura della proposta. Il dossier dovrà essere inviato poi entro il 27 settembre. A quel punto la parola passerà al Ministero. In tutto sono 26 le città che hanno presentato la manifestazione di interesse alla candidatura. I 10 progetti finalisti saranno selezionati entro il 15 dicembre di quest’anno e verranno discussi nelle audizioni pubbliche entro il 14 marzo del 2024: il 29 marzo sarà dato l’annuncio della città vincitrice, a cui sarà assegnato il titolo di Capitale italiana della cultura 2026 con apposita delibera del consiglio dei Ministri.

Fabrizio Vincenti