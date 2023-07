Capitale della cultura Il fronte parte unito

Nuovo importante incontro nel percorso per la candidatura di Lucca al titolo di Capitale italiana della cultura 2026. Nella mattinata di ieri, a Palazzo Orsetti, si sono ritrovati (e già questa è notizia) un po’ tutti gli amministratori delle realtà provinciale unitamente ai rappresentanti delle categorie proprio per definire il percorso per rendere unitaria e dunque più forte e credibile la candidatura di Lucca. Nella sala degli Specchi o in collegamento audio e video hanno dato il loro contributo tra gli altri i rappresentanti, in molti casi i sindaci stessi, dei Comuni di Castelnuovo, Capannori, Coreglia, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio. Erano presenti anche i rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio, di Lucca Crea, dell’Istituto Boccherini, dell’Imt, della Fondazione Puccini così come di Concommercio, Conflavoro, Confartigianato, Camera di Commercio. Per l’Arcidiocesi è intervenuto lo stesso arcivescovo Giulietti.

Una sorta di uno per tutti, tutti per uno che è di buon auspicio per la candidatura, come ha sottolineato il sindaco di Lucca Mario Pardini. "Per essere competitivi nella corsa al titolo di Capitale italiana della cultura 2026 – ha spiegato – Lucca ed i suoi territori devono prima di tutto dimostrarsi una comunità unita, forte e performante. Per questo voglio ringraziare tutti i Comuni, la Provincia, gli enti e le associazioni di categoria che hanno aderito oggi con entusiasmo al "Comitato per Lucca 2026", un ulteriore e fondamentale passo avanti nello sviluppo del dossier legato alla candidatura e quindi nella creazione di un piano di sviluppo strategico territoriale a base culturale, fondato sul dialogo tra l’eredità culturale e le sfide della contemporaneità, che rappresenti una visione collettiva rispetto alle traiettorie di investimento dei prossimi anni, anche al di là dell’anno di candidatura".

Il dossier dovrà essere inviato poi entro il 27 settembre. A quel punto la parola passerà al Ministero. In tutto sono 26 le città che hanno presentato la manifestazione di interesse alla candidatura. I 10 progetti finalisti saranno selezionati entro il 15 dicembre di quest’anno e verranno discussi nelle audizioni pubbliche entro il 14 marzo del 2024: il 29 marzo sarà dato l’annuncio della città vincitrice, a cui sarà assegnato il titolo di Capitale italiana della cultura 2026 con apposita delibera del consiglio dei Ministri.

Fabrizio Vincenti