Capitale cultura, doccia gelata. Pardini difende la bontà della scelta

Alzi la mano chi conosce Agnone, il Comune che – insieme a Lucera, Gaeta, Latina, Treviso, Rimini, Alba, L’Aquila, Maratea e l’Unione dei Comuni della Val di Chiana senese – ci ha fatto le scarpe. Sgarbi, scherzando ma non troppo, lo aveva predetto e così è stato: “Vicopisano batterà Lucca, perché è un premio senza logica“. La sconfitta è bruciante, scritta sul volto del sindaco Mario Pardini prima ancora che nelle sue parole: “Siamo fuori dalla corsa al titolo per Capitale della Cultura 2026, non rientriamo nella rosa della prime dieci – ha annunciato ieri in Sala degli Specchi – Eppure il nostro progetto era bellissimo, finora lo abbiamo dovuto tenere secretato ma adesso lo mostreremo in un’occasione pubblica che presto annunceremo. Era frutto di una perfetta sinergia e intesa di tutto il territorio, che prima di noi non era stata trovata. Certo gli attacchi e le sterili polemiche di questi ultimi tempi non hanno giovato al clima e al nome di Lucca“.

Il verdetto, amarissimo, è comunque scritto: tagliati fuori dalla finale. “Francamente sapevo che vincere non sarebbe stato facile – sottolinea Pardini – ma speravo che saremmo almeno rientrati nella rosa delle prime dieci“. E sentire che a batterci sono state cittadine come Agnone – 4.665 abitanti in provincia di Isernia –, come Lucera – si “vola“ oltre i 30mila abitanti in quel di Foggia – certo non consola. “Come si dice chi vince festeggia, chi perde spiega, e io sono qui a spiegare perchè abbiamo perso. Puntualizzando alcune cose – evidenzia il sindaco – . La prima è che nella vita - come si dice - “Chi non fa, non falla” e quindi solo coloro che agiscono a volte si espongono agli errori. Invece per un decennio siamo stati abituati ad un immobilismo che non portando risultati non registrava neppure sconfitte. Al contrario, penso che nella vita bisogna rischiare e credo di averlo dimostrato con i fatti, visto che altrimenti non sarei oggi il sindaco della nostra bellissima città. L’azione è spesso rischiosa – come tutte le grandi scommesse – ed espone allo sbaglio, ma è sempre meglio che rimanere immobili. La nostra amministrazione punta a fare, a vincere sapendo però che si può anche perdere“.

“Sottolineo che la responsabilità di quello che è successo è mia perché è una cosa in cui credevo, l’ho voluta e sono convinto della bontà del nostro progetto, e ringrazio chi l’ha curato e chi ci ha lavorato. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato e hanno portato i loro contributi – continua il primo cittadino – Prossimamente presenterò alla città il dossier di candidatura per condividerlo. Lo considero un punto di partenza perché per la prima volta abbiamo messo allo stesso tavolo quasi tutti i comuni della provincia, tantissime realtà culturali del nostro territorio. Si arriva da anni in cui le amministrazioni della provincia non avevano quasi dialogo con il capoluogo ad avere un’intesa che non si era mai vista, fuori da logiche di colore politico e di campanilismo. Questo lo considero già un grande risultato, che per me vale più delle critiche“.

“Chiudo – aggiunge Pardini – dicendo che dispiace perché come purtroppo abbiamo visto in troppe circostanze, abbiamo un’opposizione che è contenta quando alla nostra città vanno male le cose. Tra l’altro detto da chi ha annunciato nel 2020 la candidatura a capitale 2024 e poi non è riuscita nemmeno a preparare il dossier. In sostanza, non mi stupisce che le critiche arrivino da chi ha scientemente creato un clima ostile intorno alla candidatura a Capitale italiana della cultura con espedienti di basso livello. Per questo non mi sento scalfito da tali critiche: perché arrivano da chi ha dimostrato di essere abituato a non fare“.

Laura Sartini