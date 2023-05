"Capannori sta cambiando e crescendo Non più una periferia, ma città dove si vive bene e che attrae nuovi servizi"

di Luca Menesini*

Capannori sta cambiando, Capannori sta crescendo. Sono queste le frasi che mi sento spesso dire dalle persone, sia da chi il territorio lo vive ogni giorno, sia da chi è stato fuori per qualche anno e adesso è tornato a vivere qui. Me lo dicono orgogliosi del proprio Comune, un orgoglio per me bello da vedere e da sentire, perché so che è grazie a quell’orgoglio presente nei cittadini che è stato possibile fare il cambiamento fatto e quello in corso.

Era necessario che a credere nella forza della coesione, della bellezza, del pluralismo non fosse soltanto l’amministrazione comunale, ma tutti i capannoresi. Con la realizzazione della piazza davanti al municipio, nel 2019, abbiamo realizzato il simbolo fisico della compattezza della città di Capannori, composta da 40 paesi e un’unica grande comunità. E abbiamo dato dimora alla cosiddetta ‘città diffusa’, un nuovo modello di città – che ci ha riconosciuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dandoci il titolo di città – che non si basa sulla dicotomia centro-periferia come avviene nei capoluoghi, ma una città con tanti centri, nel caso di Capannori ben 40, tutti in relazione tra loro, con caratteristiche specifiche e servizi condivisi. Dopo la piazza, grazie ai tanti finanziamenti europei che siamo riusciti a portare nelle casse dell’Ente, abbiamo avviato la riqualificazione di Capannori centro e di tanti borghi e paesi del Capannorese, molti lavori stanno per partire proprio nelle prossime settimane.

Questa riqualificazione profonda del territorio, che ha messo al centro la qualità della vita delle persone, sta attraendo su Capannori anche nuovi servizi, perché Capannori non è più la periferia da cui provare a scappare, ma è una città della Piana dove si vive bene, dove i servizi ci sono, dove le tasse sono invariate da 10 anni, dove si sperimentano soluzioni innovative in materia culturale, sociale e ambientale, dove si accolgono pensieri e vissuti diversi, dove il Comune è presente e di supporto al cittadino, alle associazioni, alle scuole, dove nascono nuovi asili nido e si riqualificano le scuole, dove il ‘noi’ esiste e stiamo provando a valorizzarlo al massimo con i festeggiamenti del Bicentenario.

Sapere che il Centro medico Martini vuole aprire la propria attività anche su Capannori, proprio nel centro già riqualificato, ci fa piacere perché ci conferma che il lavoro che stiamo facendo – nonostante la pandemia vissuta, le difficoltà legate ai costi dei materiali ed energetici – porta opportunità per i nostri cittadini, che è esattamente il fine di ogni nostra azione amministrativa.

*Sindaco di Capannori