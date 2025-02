Capannori punta a riunificare la gestione nello stesso ambito

Servizio idrico integrato di Lucca e della Piana, si lavori per riunificare la gestione dell’acqua nello stesso ambito ed in una SpA a capitale interamente pubblico.

Ecco la posizione del capogruppo di Capannori 2034 Gaetano Ceccarelli che sottolinea come più volte lo stesso consiglio comunale di Capannori, anche ad ampia maggioranza, si sia espresso a favore dell’affidamento del servizio idrico a una società esclusivamente pubblica.

"Diventa difficilmente accettabile per gli amministratori pubblici ad ogni livello – scrive Ceccarelli – che gli utili consistenti delle società di gestione dell’acqua, siano appannaggio in quota parte che spesso si aggira intorno al 50% del capitale sociale ed equivale a circa la metà degli utili, di soggetti privati che agiscono sia beninteso legittimamente, a scopo di lucro. Tutto legittimo secondo legge, ma inconciliabile dal punto di vista dell’interesse pubblico, con l’obiettivo di una gestione equa e sostenibile della risorsa primaria acqua. Ed a questo proposito va osservato, sfatando luoghi comuni duri a morire, per cui la destra sarebbe più favorevole alla gestione privata e la sinistra a quella pubblica, va detto che ad esempio in molte città del nord Italia con Amministrazioni di centrodestra, la gestione del Servizio Idrico è totalmente pubblica mentre le società miste, sono molto presenti in altre zone di diverso colore politico".

Ceccarelli ricorda inoltre come le città italiane che fanno spendere meno i cittadini sono quelle che hanno un servizio interamente pubblico.

"Ovviamente – conclude – nelle città più care, vi saranno stati (tutti da verificare) investimenti sulle reti maggiori, ma i dati innanzi descritti ci evidenziano con chiarezza, le differenze che emergono tra gestione totalmente pubblica e gestione mista pubblico-privato dell’acqua. Alla luce dei dati innanzi riportati, si lavori con ancora più convinzione nella direzione tracciata con forza dal consiglio comunale di Capannori, cioè riunificare la gestione dell’acqua di Lucca e della Piana e procedere verso l’affidamento ad una società di gestione interamente pubblica".