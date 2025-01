Capannori Lavori in via di Carraia. Moschini (FdI): "Attesi da tempo"

"Accolgo con piacere l’annuncio del vicesindaco riguardo all’avvio dei lavori di riqualificazione di via di Carraia, un intervento atteso da tempo e necessario per garantire maggiore sicurezza a un tratto stradale particolarmente trafficato e pericoloso", afferma Lido Moschini, consigliere comunale di Capannori per Fratelli d’Italia. "Ci tengo però a sottolineare che la situazione di degrado di via di Carraia non è una novità. Già lo scorso 23 maggio avevo evidenziato, con fotografie pubblicate sulla stampa, il rischio derivante dal passaggio di mezzi pesanti su quel tratto. Oggi, finalmente, vediamo un’azione concreta, ma questo deve essere solo il primo di una serie di interventi che riguardino tutte le zone del Comune". Sulla stessa lunghezza d’onda Eleonora Vaselli, consigliera comunale FDI: "Tutte le zone meritano gli stessi investimenti, ad esempio in via Spada il dissesto del manto stradale è evidente e pericoloso".