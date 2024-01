Capannori, l’auto si ribalta fuori strada. Intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti

Lucca, 19 gennaio 2024 – I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in Viale Europa (Capannori) per soccorre 4 persone che sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Dei quattro occupanti, due sono rimasti illesi, mentre altri due hanno avuto bisogno delle tecniche di soccorso dei vigili del fuoco al fine di poterli liberare dalle lamiere e, affidati poi al 118, sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.