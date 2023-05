Capannori, Forza Italia denuncia "In via dei Selmi si corre troppo"

"Più di 50 fra famiglie e aziende unite nel chiedere il rispetto del limite di velocità in via dei Selmi a Lammari". Così Matteo Scannerini, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia a Capannori su una raccolta firme promossa da un gruppo di cittadini di Lammari, di cui si è fatto da tramite per protocollarla. "Da tempo, i residenti di via dei Selmi segnalano la percorrenza a velocità elevate della loro via da parte degli automobilisti di passaggio. Fenomeno che si è intensificato con la chiusura del viale Europa in questi ultimi mesi. Ovviamente, l’abitudine ad usare “la scorciatoia” è rimasta anche dopo la sospensione dei lavori ma via dei Selmi non è adatta a grossi volumi di traffico, specie ad alta velocità, considerate anche le sue dimensioni. Siamo quindi qui a raccogliere le istanze di coloro i quali vivono sul territorio e a chiedere con loro più controlli da parte della nostra polizia municipale, oltre a prendere in considerazione l’istallazione di un sistema di monitoraggio della velocità che, dal civico 2, arrivi fino all’ incrocio di ingresso sul viale Europa".