Capannori entra nel progetto "Leader" per i borghi montani

Capannori entra nel progetto "Leader", per intercettare risorse da destinare alla riqualificazione dei borghi collinari per renderli più sostenibili ed attrattivi. Le aree di alta collina della zone nord e le aree boschive del Monte Pisano sono state incluse dalla Regione Toscana nella mappa delle aree interne-montane e questo comporta l’ingresso del Comune nell’ambito della programmazione ‘Leader’ per il periodo 2023-2027, che prevede finanziamenti ad hoc per la valorizzazione delle aree stesse. Un importante programma di sviluppo che consente agli enti che ne fanno parte di disporre di fondi attraverso un accordo di partenariato con il Gal Montagnappennino, già deliberato dalla giunta di Capannori, che gestirà attraverso bandi i finanziamenti a disposizione.

Più precisamente le aree interessate dal nuovo progetto sono la parte alta dei borghi di Matraia, Valgiano, San Pietro a Marcigliano, Petrognano e Sant’Andrea in Caprile fino alle Pizzorne e le aree boschive delle colline sud fino a Santallago. "Siamo davvero molto soddisfatti di essere entrati a far parte di questo programma regionale, perché significa poter lavorare concretamente allo sviluppo delle nostre aree di alta collina e in particolare delle colline nord e di parte dei boschi delle colline sud – spiega l’assessore Del Chiaro - aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico".

Ma.Ste.