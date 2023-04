Capannori celebra la Liberazione Gli eventi in programma

Presentazione di libri, reading teatrali, passeggiata sui sentieri della Resistenza, testimonianze. Sono varie le iniziative con le quali il Comune di Capannori celebrerà il 78° anniversario della Liberazione in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Anpi Capannori. Le iniziative per celebrare la Liberazione iniziano lunedì 24 aprile alle 18 al polo culturale Artèmisia di Tassignano dove ci sarà la presentazione del libro "Una storia d’amore e di giustizia" di Giuliana Fogli e Paola Rossi. Martedì 25 le celebrazioni inizieranno alle ore 10 con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti nello spazio verde della chiesa di Tassignano alla presenza del sindaco Luca Menesini. Nel pomeriggio è in programma la marcia ‘Sui sentieri della Resistenza’ di circa 3 chilometri da Tofori a Petrognano. Sabato 22 al liceo "Majorana" alle 8.30 reading teatrale a cura di Marco Brinzi.