Capannori, fiammata da bombola del gas: ustionato in casa

Capannori (Lucca), 19 gennaio 2024 – Un uomo è rimasto ferito da una fiammata all'interno di un appartamento di Capannori, in località Camigliano ed è stato portato in ospedale. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti in un'abitazione di via Nuova. Secondo prime ricostruzioni, il fuoco lo avrebbe investito mentre stava spegnendo una stufa alimentata da una bombola di gas e il ritorno di fiamma gli ha provocato ustioni al volto e alle mani.

La bombola di gas ha continuato a perdere gas ma l'uomo ha avuto la forza di spostarla su un terrazzo all'aperto i vigili del fuoco l'hanno messa in sicurezza.