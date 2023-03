Caos sanità, un consiglio fiume Comitati e cittadini ribadiscono criticità e problemi del San Luca

Le Asl hanno un taglio ormai aziendalistico, ma non riescono a comportarsi da aziende lungimiranti e tanto meno riescono a svolgere i servizi essenziali come quelli sanitari, sempre più incapaci di fare fronte alle esigenze dei cittadini: la sanità pubblica toscana è annegata nei problemi anche a Lucca, spesso a vantaggio delle attività delle strutture private.

La conferma arriva dagli interventi del consiglio comunale straordinario dedicato proprio alla sanità che ha avuto luogo ieri, con una sorta di maratona oratoria che ha visto nel pomeriggio intervenire nell’aula di Palazzo Santini i rappresentanti delle associazioni e delle categorie che agiscono nel settore oltre agli esponenti politici regionali e i rappresentanti della sanità pubblica, mentre la sera la discussione è stata appannaggio delle forze politiche presenti in consiglio con il sindaco Mario Pardini che è intervenuto in chiusura, dopo che tutti coloro che avevano chiesto di parlare lo avevano fatto.

Tante le criticità sottolineate negli interventi, alcuni davvero accorati, che si sono succeduti nel corso della seduta: tempi delle visite, carenza del personale, turnazioni ormai inaccettabili, pronto soccorso oramai incapace di offrire un servizio adeguato nonostante gli sforzi dei sanitari.

Tra gli altri, nel pomeriggio, ha preso la parola l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, che ha difeso il modello toscano per non nascondendo le problematiche.

"In un momento complesso e difficile per tutti i sistemi sanitari – ha sottolineato l’assessore – è assolutamente importante condividere progetti e percorsi, comprese le criticità segnalate. Il sistema sanitario ha tenuto di fronte a un evento di portata eccezionale come la pandemia, anche nella nostra regione, sia pure con momenti di difficoltà. Ma nonostante gli indicatori segnalino una buona performance non dobbiamo girarci di fronte alle difficoltà che il nostro sistema sta vivendo. Non ci sfuggono le grida di dolore dei professionisti e il disagio dei cittadini".

In questo modo Bezzini ha dunque in qualche modo raccolto le tante lamentele che si sono sollevate ieri dal consiglio comunale aperto.

"Non c’è dubbio – ha poi concluso l’assessore regionale – che c’è un problema che riguarda le risorse e per garantire il sistema servono risposte, altrimenti i disagi saranno ancora più rilevanti. Le emergenze del pronto soccorso? Abbiamo difficoltà a reperire i professionisti, nonostante su quel settore non ci siano tagli. Sulle liste di attesa vogliamo migliorare, ma stiamo assistendo a un aumento importante delle richieste: vanno ridefiniti gli indirizzi della domanda con i medici".

Fabrizio Vincenti