Caos di via delle Cartiere. Il sindaco Anelli all’attacco ”Riaprire subito ai camion”

Si riapre il tavolo delal viabilità per via delle Cartiere, tra Collodi e Villa Basilica.

"Il cantiere non funziona e la strada è sufficientemente libera per far passare, oltre alle auto, anche i tir". L’amministrazione comunale di Villa Basilica torna all’attacco del Comune di Pescia per la scelta di chiudere la strada al traffico pesante per realizzare marciapiedi nel centro della frazione.

"Il cantiere va a rilento – prosegue il sindaco Elisa Anelli – non giungono notizie certe in merito al termine dei lavori e i tir, attualmente, potrebbero percorrere via delle Cartiere in direzione zona industriale: perché allora dobbiamo subire il blocco del traffico? Perché Pescia ha scaricato la responsabilità a noi di risolvere gli ingorghi e i rallentamenti? Per questo – continua Anelli – è necessario riaprire il tavolo della viabilità avviato anni fa con Regione Toscana, Province di Pistoia e Lucca e con i Comuni di Capannori, Villa Basilica e Pescia. Dobbiamo trovare una viabilità alternativa che liberi l’abitato di Collodi e che permetta, quindi, lo sviluppo organico del distretto cartario villese, del turismo in quest’area così di ricca di opportunità, dando spazio delle attività della Fondazione Collodi e del Parco, e che consenta ai cittadini e ai residenti che qui vivono e lavorano ogni giorno di godere di un accesso adatto alle loro esigenze. Il tema coinvolge tutti e dobbiamo, con urgenza, ripartire dalle ipotesi, dagli studi di fattibilità, senza rimpallare le responsabilità, ma avviando un percorso di dialogo proficuo fruttuoso ed efficace".

Infine, il sindaco Anelli torna a puntare l’attenzione sulla statale 12 di Pistoia: "la situazione è disastrosa e richiede un intervento immediato".

Massimo Stefanini