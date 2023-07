"Caos comitato" Il Pd chiede accesso agli atti

Non c’è tregua per Veronesi neppure sull’altro fronte, quello del comitato per le celebrazioni pucciniane, di cui è presidente. Il Pd ha annunciato di aver fatto richiesta ufficiale di accesso agli atti. "Ormai sulle celebrazioni del Centenario di Puccini, presieduto da Albero Veronesi, è il caos più totale nonostante le risorse stanziate da tempo. Il governo non è intervenuto malgrado le rassicurazioni che aveva dato rispondendo alla nostra interrogazione parlamentare - è quanto dichiara una nota dei deputati Pd Irene Manzi e Marco Simiani - Per cercare di capire nel dettaglio le cause delle criticità emerse da tempo sulla stampa abbiamo richiesto ufficialmente oggi, lunedì 17 luglio, l’accesso a tutti gli atti formali e informali, comprese tutte le comunicazioni, contratti, progetti, bandi di gara e incarichi a partire dal primo gennaio 2023 ad oggi, prodotti dal comitato promotore".