Canuleia, 10 anni insieme Una scommessa vinta

Era il 2013 quando, in pieno centro storico, Matteo ed Eleonora hanno scelto di ereditare la Trattoria Canuleia, nell’omonima via, a due passi dalla suggestiva Piazza Anfiteatro. Sono passati dieci anni da quel momento, da quella scommessa che marito e moglie hanno scelto di intraprendere con passione ed impegno.

Canuleia soffia oggi le dieci candeline, un traguardo importante che merita di essere festeggiato con i dipendenti del ristorante e con i suoi numerosi clienti, fidati e non.

"Siamo felicissimi di festeggiare questo importante compleanno. La nostra è un’attività a conduzione famigliare, abbiamo scelto di ereditare questa attività, già esistente negli anni Ottanta, per dare vita ad una trattoria che combina il tradizionale all’innovazione – dicono Matteo Crudeli ed Eleonora Giorgi – La nostra passione è sempre stata la ristorazione, abbiamo avuto anche numerose esperienze all’estero, e insieme abbiamo scelto di immergerci in questo sogno, il tutto con una certa continuità dato che mia moglie Eleonora lavorava in questa trattoria con la vecchia gestione".

La trattoria accoglie ogni giorno clienti di tutti i tipi, a partire dai più affezionati che tornano ogni settimana ai curiosi turisti di passaggio.

"La nostra clientela è variegata e così anche il nostro menù. Vogliamo accontentare tutti, offriamo sia piatti più tradizionali della cucina toscana sia prelibatezze più innovative e all’avanguardia, per chi vuole sperimentare – aggiungono i titolari – Quando abbiamo iniziato eravamo giovani, con il tempo siamo cresciuti e ci siamo fatti conoscere, entrando anche a far parte di guide che presentano ai turisti le eccellenze culinarie della città".

Ciò che caratterizza la Trattoria Canuleia è l’intraprendenza, la voglia di cambiare e di mettersi in gioco. "Il nostro menù cambia stagionalmente in base ai prodotti del periodo, cerchiamo di rinnovarci sempre e di stupire i nostri ospiti. Ogni cliente ci ha fatto crescere, nella ristorazione non si è però mai arrivati e noi continuiamo ad evolverci. Ogni giorno sono una scoperta – chiudono Matteo ed Eleonora – Questo è un lavoro che si fa con il cuore, vogliamo ringraziare il nostro staff: siamo una grande squadra, impegnati ogni giorno per stupire e allietare i palati dei nostri clienti".

Giulia Alberigi