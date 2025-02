Cantieri stradali a Castelnuovo. Ecco come cambia la viabilità

Sono iniziati i lavori di allestimento del cantiere in via Farini, dopo quelli in via Vittorio Emanuele e località Boario. La viabilità cambierà nel centro, ma Piazza Umberto rimarrà transitabile, con senso unico, da via Vittorio Emanuele verso via Garibaldi. I lavori interessano sia la pavimentazione che le utenze. L’area interessata dal cantiere, tra via Farini e piazza Umberto, sarà percorribile a piedi e gli esercizi commerciali saranno aperti e raggiungibili. I banchi del mercato settimanale del giovedì in via Farini vengono spostati nella nuova Piazza Carli, vietati ovviamente i parcheggi. I lavori di Gaia e di Enel si sono sovrapposti a quelli della viabilità, in quanto i sottoservizi, tubazioni, condutture, etc, avevano bisogno di essere sostituiti. Quindi rispetto al progetto iniziale i tempi sono allungati. Viene calcolata una durata di circa otto mesi. Per il rione in Sant’Antonio si può accedere da via Rosa.

Dino Magistrelli