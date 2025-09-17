Cantieri in via Castracani. La ciclabile e i marciapiedi sono (quasi) terminati

Pista ciclabile di viale Castracani va dalla rotonda di via Dante Alighieri al tondo di San Vito: su un lato i lavori sono praticamente conclusi. La conferma è arrivata da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dalla commissione Lavori Pubblici. Secondo l’assessore Nicola Buchignani (nella foto), l’opera, che avrà due sensi di marcia per le biciclette, dovrebbe essere pronta entro la fine della settimana. A quel punto, sarà aperto il cantiere sul lato opposto della strada dove saranno realizzati parcheggi a spina di pesce. Infine, si procederà con l’asfaltatura della corsia sud della Pesciatina e del tondo di San Vito. Durante il sopralluogo è stato ricordato come per la realizzazione della pista si è reso necessario l’abbattimento di 11 alberi che saranno rimpiazzata da 17 nuove piante. La commissione in esterna è stata anche l’occasione, su richiesta del consigliere comunale Pd nonché capo di gabinetto in Provincia, l’ente che sta concludendo i lavori sul vicino ponte sul Serchio, Francesco Raspini, per un aggiornamento sull’asse suburbano e sul cantiere del primo lotto.

"Sono stati gettati – ha ricordato Buchignani – i pali del ponte che scavalcherà la ferrovia alla Santissima Annunziata. In questi giorni, invece, si conclude il secondo lotto da 3 milioni di euro, i cui lavori dovranno partire entro dicembre 2025".