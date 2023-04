Cantieri fermi da tre anni e nodi di viabilità Il confronto tra abitanti e amministrazione

“Non serve la bacchetta magica per governare una città, basta ascoltare i suoi cittadini“: così il sindaco Mario Pardini al termine dell’incontro con gli abitanti di San Vito, che si è tenuto lunedì sera alla media Chelini. “Fra due mesi torneremo a fare il punto di tutti gli impegni che abbiamo preso – sottolinea Pardini –, e a relazionare sullo stato dei progetti“. Erano presenti anche gli assessori Fabio Barsanti e Nicola Buchignani oltre a vari tecnici degli uffici comunali e dell’Erp. “Nell’occasione – così l’associazione Noi di San Vito – sono stati affrontati diversi problemi lasciati irrisolti dalla precedente amministrazione. L’assemblea, a cui hanno partecipato più di 100 persone, si è svolta in un clima sereno e propositivo.Si è parlato del cantiere di Piazzale Ariosto, che vede i lavori fermi da tre anni; via delle Pierone, che ha una carreggiata molto stretta e pericolosissima per i pedoni; la percorribilità della via Vecchia Pesciatina, oramai non più strada di quartiere, e si è parlato di come cambierà la circolazione al momento della realizzazione dell’asse suburbano che legherà via del Brennero con via Martiri delle Foibe. Appuntamento a fine giugno con un masterplan sul traffico della zona“.