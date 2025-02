"Cantiere infinito in via Romana". Bruno Zappia sollecita la giunta

Lavori pubblici infiniti in via Romana, angolo via della Libertà e residenti e commercianti ne subiscono il disagio. "Da mesi il cantiere sembra essersi arenato – evidenzia Bruno Zappia, consigliere comunale di minoranza eletto per Capannori cambia –. Transenne e barriere delimitano un’area che appare ferma. Le attività commerciali, ostacolate nell’accesso, rischiano la chiusura, mentre i pedoni sono costretti a pericolosi slalom tra le auto, privati del marciapiede. La situazione si aggrava per gli automobilisti, con l’incrocio diventato ancora più stretto e pericoloso a causa delle transenne che invadono la carreggiata, mentre il parcheggio dei residenti è stato occupato dalla ditta per i materiali".