Cantiere al parco Kennedy Via al primo lotto di lavori per valorizzare tutta l’area

Sono partiti in questi giorni a Barga i lavori del primo stralcio degli interventi per la valorizzazione del Parco Kennedy di Barga, importante area verde tra il centro storico e Barga Giardino, che risale al 1968. Si tratta appunto di un primo step di un progetto più ampio che in futuro prevede diverse idee interessanti per rendere più fruibile il parco. Questo il futuro, ma per il presente, un primo intervento finanziato dal comune con l’accensione di un mutuo di 65 mila euro. Per questo intervento, del cui progetto si è occupato l’arch. Andrea Bernardini, con i lavori eseguiti dalla ditta Bacci, verrà innanzitutto demolito l’ex ristorante Fontanamaggio, che fu costruito negli anni ’90 e che è abbandonato da anni ed ormai in degrado. Peraltro, l’abbattimento era anche necessario alla luce del fatto che l’ex ristorante occupa per una piccola parte l’area demaniale del rio Fontanamaggio e per questo, secondo le segnalazioni giunte nel 2021 dal genio Civile della Toscana, la demolizione era comunque necessaria. Segnalazioni comunque giunte quando già il comune aveva stabilito di procedere con la rimozione del fabbricato inutilizzato e fatiscente. Nei lavori in corso verrà anche demolito e quindi rimosso il vecchio quadrato in cemento armato dei bagni pubblici presente in un angolo del parco, anch’esso in avanzato stato di degrado.

Con questi lavori anche la sistemazione della zona esistente tra i due ponti che sovrastano il parco con la rimozione di quel che resta della vecchia pista di pattinaggio che tornerà ad essere un’area a prato da utilizzare come area giochi. Negli interventi, che dureranno un massimo di 90 giorni, anche la sistemazione del prato del parco e la pulizia e il taglio ceduo della sponda del parco, lato centro storico per indirizzare una futura riqualificazione.

Per la prima cittadina di Barga Caterina Campani: "Un intervento importante che permetterà di valorizzare il parco e che completa una riqualificazione partita un anno fa con l’attiguo parco Buozzi per creare insomma un bel polmone verde a servizio di tutta la comunità". Il parco attualmente è già interessato da un cantiere relativo a lavori eseguiti da Gaia ed anche questi dovrebbero essere conclusi in contemporanea con i lavori avviati in questi giorni.

