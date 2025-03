Cantiere a Paganico. Stop ai mezzi pesanti

È l’ultimo segmento di un mega intervento. L’estensione delle fognature fino alla frazione di Paganico. Il Comune di Capannori e Acque Spa hanno portato avanti il progetto sulle condotte fognarie del viale Europa. Adesso c’è la conclusione dell’intervento che necessita di interdire il transito ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, tra via di Paganico e via Nuova. Per gli altri veicoli, senso unico alternato regolato con semaforo. Tutto ciò fino al 18 aprile. Lo stabilisce l’ordinanza numero 112. Si ricorderà l’intervento che ha realizzato oltre 17 chilometri di nuove condotte per migliorare acquedotto e potenziare il sistema fognario, grazie a un investimento da 14 milioni di euro e consentire l’allacciamento alla pubblica fognatura di un consistente numero di utenze, eliminando gli scarichi diretti in ambiente e indirizzando i reflui all’impianto di depurazione. Tutto ciò per aumentare la capacità dell’intero reticolo fognario, eliminando i disagi che si verificano in caso di eventi atmosferici intensi. Si possono sintetizzare così gli obiettivi, tutti mirati a un futuro all’insegna della sostenibilità e della qualità del servizio idrico locale del maxi-intervento di Acque SpA, in stretta sinergia con il Comune di Capannori. Sul viale Europa le operazioni sono state più impattanti in termini di viabilità. Però l’opera adesso è realtà. Manca soltanto l’ultimo tassello.

Ma.Ste.