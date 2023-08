Si svolgerà domani, sabato 26 agosto, dalle ore 19:30 al mercato di Marlia, l’iniziativa "Cantacenando sotto le stelle 3", promossa dalla Corale Santa Cecilia Aps con il patrocinio del Comune di Capannori. Si tratta di un’occasione, per la comunità marliese e non solo, di stare insieme, con musica, balli e allegria, in una serata estiva. Per informazioni è possibile contattare: Sandro (3391783320) oppure Maria (3396575316)