“Cantà s’intende mah!“ Show in vernacolo per aiutare il Meyer

Una bella serata di beneficenza da passare in allegria sulle note del vernacolo, da non perdere domani sera alle 21 all’ex cinema Victor a Santa Maria del Giudice, con la presentazione di Arianna e l’organizzazione di Giuliana Vittoria Montanari. Sul palco saliranno Angela Bandoni, Roberto Borelle e Giovanna Vellutini. Solo il titolo è tutto un programma: “Cantà s’intende mah!!!!“, canzoni e spettacolo no limits. L’ingresso, date le finalità benefiche, sarà gratuito a offerta volontaria. “Grazie alla tua generosità possiamo aiutare il Meyer a fare meglio il proprio lavoro per la salute dei bambini“, è l’appello degli organizzatori.