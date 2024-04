Canone in verso. Cederna apre la nuova edizione

È l’attore Giuseppe Cederna, noto al grande pubblico per la sua interpretazione nel film premio Oscar “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, ad aprire la quarta edizione di “Canone in verso“, il ciclo di incontri dedicati a musica e poesia ideato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per l’occasione Cederna, che già lo scorso novembre si era esibito nella chiesa di San Francesco con il suo “Marcovaldo”, apprezzatissimo da grandi e piccoli, torna a Lucca proponendo “Non dimenticarti mai del cielo. Poesie, incontri, illuminazioni“, un lavoro inedito in cui l’artista dà voce ai versi e alle parole di Arthur Rimbaud, Costantino Kavafis, Claudio Damiani, Pia Pera, Chandra Livia Candiani e Wislawa Szymborska.

Giovedì 18 aprile, alle 21, nell’Oratorio degli Angeli Custodi, piccolo gioiello barocco nel cuore della città, la “prima“ dello spettacolo, in replica anche venerdì 19, alle 18 e alle 21. Gli incontri sono a ingresso gratuito, con prenotazione su www.fondazionecarilucca.it, a partire dalle ore 12 di martedì 16 aprile.

"Torno a Lucca con il mio racconto più intimo e più vicino al cuore - racconta Giuseppe Cederna - . Torno a Lucca in punta di piedi come se tornassi a casa. Una casa amica del teatro, della poesia e dell’incontro. Torno a Lucca per condividere le parole che ci aiutano a vivere ad occhi e cuori aperti. A viaggiare verso il mistero e la luce delle nostre vite. A tenerle per mano. “Su questa terra” senza mai dimenticarsi del cielo. Gli angeli custodi dell’oratorio sorridono e ci aspettano".

Come ricorda lo stesso Cederna, "la poesia risveglia il nostro vivere quotidiano, ci apre al mistero e alla complessità del mondo. La poesia è la gratitudine del cammino, è leggera, si può infilare nello zaino o portarla a memoria. La poesia salva la vita". “Canone in verso“ proseguirà venerdì 10 e sabato 11 maggio, sempre all’Oratorio, con Federico Dragona, fondatore della band I Ministri, in “Quello che ho capito di De André“, per chiudersi venerdì 24 maggio, nella chiesa di San Francesco, con “Vita meravigliosa“, omaggio di Iaia Forte all’amica e poetessa Patrizia Cavalli.