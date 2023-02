Cani sui mezzi pubblici solo con guinzaglio e museruola

Il comune di Barga, con voto unanime di tutto il consiglio , ha varato il primo regolamento comunale per la tutela degli animali che fissa in 38 articoli obblighi e doveri, ma anche precise linee guida per la gestione ed il rispetto degli animali, in particolare cani, gatti, equini, conigli e roditori da compagnia, animali acquatici, volatili, ma anche alla fauna selvatica, per il quale il regolamento impegna l’amministrazione a favorire la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano. In proposito, precise disposizioni sono inserite anche riguardo alla potatura delle piante e abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, che devono essere effettuate prioritariamente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, prevedendo misure idonee a evitare la distruzione dei nidi.

Consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico del Comune di Barga purché non in contrasto con normativa specifica di settore e di materia, per i cani obbligatori guinzaglio e museruola. Libero accesso negli esercizi pubblici, commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, per i cani rigorosamente al guinzaglio. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative previa comunicazione al sindaco da parte del responsabile delle attività.

Luca Galeotti