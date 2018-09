Montecarlo (Lucca), 1 ottobre 2018 - Una doppia mazzata per la famiglia Michelotti. L’intimità violata da un clamoroso furto e il cane morto, ucciso con molta probabilità dai ladri addirittura il giorno prima del colpo. Una brutta storia quella vissuta da Alessandro Michelotti e dalla sua famiglia, residenti in una villetta in via Anguillara, al confine dei territori di Montecarlo e di Pescia. Abitazione completamente a soqquadro, la cassaforte sventrata, ma l’oro trafugato l’hanno rinvenuto andando a controllare minuziosamente in ogni anfratto. Un’operazione che deve aver richiesto tempo.



Un piano efferato, congegnato forse dopo un sopralluogo da parte dei malviventi i quali si sono accorti che Maya, sei anni, robusta e sana, un meticcio, è affezionata ai suoi padroni, abbaia spesso di fronte agli estranei. «La certezza assoluta non c’è, ma la nostra amica a quattro zampe era il ritratto della salute e siccome non credo alle coincidenze, penso che l’abbiano fatta fuori – racconta sotto choc Alessandro Michelotti – perché era nel recinto, avrebbe richiamato l’attenzione; la zona è isolata ma è anche vero che non siamo nel deserto, ci sono altre case. Anche se si fossero nascosti nei campi adiacenti protetti dall’oscurità Maya li avrebbe stanati. Invece l’ho trovata morta venerdì nel recinto. Un atto da vigliacchi, non so come abbiano fatto. E’ la seconda volta che succede, anche diversi anni fa ci ammazzarono un cane. I miei genitori nel weekend si trovavano al mare, io e i miei cugini eravamo fuori – aggiunge Michelotti, molto conosciuto tra Lucchesia e Valdinievole per la sua professione di geometra – dalle 20,30 alle 23 di sabato hanno avuto molto tempo. Infatti quando siamo ritornati abbiamo avuto quasi un colpo: tutto a soqquadro. La cassaforte divelta, dentro solo documenti. Ma per il resto si sono messi a guardare in tutti i cassetti, nelle borse, nei mobili delle camere, devastando le stanze, gettando a terra le suppellettili e tutto il resto. Cercavano l’oro, purtroppo l’hanno trovato. Difficile capacitarsi di quanto successo. Quando sono arrivati i carabinieri erano già impegnati su altri fronti – conclude Michelotti, – segnale di altri raid nella stessa sera tra Montecarlo e Pescia». In effetti da segnalare anche un furto ulteriore in corte Zonzone a Marginone, nel Comune di Altopascio.