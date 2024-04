Candidato sindaco, braccio di ferro. FdI: "Centrodestra sostenga Rontani". La Lega: "Tira e molla imbarazzante"

E’ braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e Lega. Adesso la crisi è deflagrata completamente, dopo che è stata sotterranea per mesi e che ha provocato il ritardo nella definizione della candidatura unica del centrodestra capannorese alle amministrative dell’8 e 9 giugno. La telenovela ha aggiunto un nuovo capitolo.

Fratelli d’Italia dice "No" alla soluzione Triggiani, che avrebbe risolto molti nodi e punta a tutta forza sulla convergenza su Rontani. A meno che spunti, in questa gara ad eliminazione una novità, ultimo disperato tentativo per evitare la scissione con Matteo Scannerini di Forza Italia come candidato (in alternativa gli stessi Spadaro o Caruso del Carroccio), per sbloccare la situazione.

Ieri giornata di comunicati. Prima Fratelli d’Italia che in una nota ha precisato: "Basta indugi, il centrodestra sostenga Rontani". E’ quanto affermano Fratelli d’Italia in una nota a firma Paolo Ricci, presidente del circolo capannorese, sulle candidature per le amministrative. "Il coordinamento si è riunito e ha confermato la propria posizione che è quella che tutto il centrodestra sostenga il candidato civico Paolo Rontani, amministratore di lungo corso che ha la competenza e la serietà che sono necessarie. Ci fa piacere che si sia parlato anche di Elisabetta Triggiani, nostro iscritto e nome, in effetti, di elevato spessore sia politico sia professionale, ma la nostra posizione è nota da settimane. Chiediamo che rompano gli indugi e convergano sulla candidatura di Rontani raccogliendo il forte invito che ci viene dai nostri elettori di una unità ampia del centrodestra nelle sue componenti politiche e civiche. È per tutti arrivato il momento della responsabilità. Non possiamo indugiare oltre".

Interviene sulla questione anche Elisabetta Triggiani: "Il mio era un gesto di pura responsabilità. Mi sono confrontata in serenità con il mio partito e così come ho appoggiato incondizionatamente Matteo Petrini, così lo farò con Rontani nome autorevole".

A stretto giro di posta (elettronica) arriva la ribattuta della Lega, con un comunicato del segretario provinciale Riccardo Cavirani: "Fratelli d’Italia deve assumersi la responsabilità di questi ritardi nella scelta del candidato sindaco. Noi come Lega abbiamo sostenuto il candidato di Fratelli d’Italia Matteo Petrini fin da gennaio così come con coerenza ci saremmo aspettati che, una volta palesato il suo diniego, si ritornasse a pescare un nome tra quelli indicati dal documento. Dopo l’ennesima chiusura, abbiamo fatto una ulteriore apertura su un nome alternativo a quello di Paolo Rontani, che secondo noi, e con tutto il rispetto per la sua figura, non riesce ad unire in maniera significativa la coalizione del centrodestra come detto più volte alle riunioni comunali e provinciali. Finalmente fratelli d’Italia dopo più di due mesi ha mostrato le proprie convinzioni, intestandosi una candidatura dopo un tira e molla imbarazzante che ha soltanto fatto del male all’elettorato di centrodestra e provocato ritardi. Perché, se la soluzione è Rontani, non è stato sostenuto sin dall’inizio? Auspico che i dirigenti regionali riflettano su uno stallo fuori da ogni logica politica".

Massimo Stefanini