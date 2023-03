Canale Benassai, presto il via ai lavori La giunta ha approvato progetto e spesa

La giunta comunale nella riunione di mercoledì ha approvato il progetto definitivo per il restauro della copertura del canale Benassai di San Concordio, che riguarda in particolare la volta del condotto sotterraneo in corrispondenza dell’incrocio fra viale San Concordio e viale Guidiccioni per una spesa di 450mila euro. “I progetti proposti sono stati analizzati dalla Conferenza dei servizi e quello scelto conserva l’antica struttura esistente voltata, rispetto agli altri che proponevano la sostituzione con scatolari in cemento armato prefabbricati – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – il restauro della volta consentirà la sopravvivenza della struttura storica che rappresenta anche il tratto più antico di tutto il canale tombato presente sotto il marciapiede orientale di viale San Concordio. Il lavoro è complesso, vista anche la vicinanza al semaforo, ma con gli uffici e i progettisti stiamo lavorando per programmare il cantiere da aprile a luglio in modo da disturbare il meno possibile attività economiche e flusso del traffico veicolare”.