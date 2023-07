Camporgiano, 250mila euro per recuperare la cultura e la tradizione popolare

Con 250mila euro di risorse, derivanti, e già stanziate, dal bando Gal Montagnappennino, nell’ambito di un progetto di rigenerazione della comunità, denominato Rocca (Rigenerazione operativa di Camporgiano comunità di appartenenza), il Comune di Camporgiano, guidato dal sindaco Francesco Pifferi, potrà partire dal 1 gennaio 2024 con l’ambizioso progetto di recupero della propria cultura e tradizione popolare, dopo una prima fase, che durerà, indicativamente, fino alla fine di quest’anno, di coinvolgimento della popolazione e di ricerca di testi, foto, oggetti della cultura materiale, durante la quale lo stesso Gal Montagnappennino accompagnerà nel percorso di definizione del Pdc (Progetto di comunità) finale.

In tal modo il Comune di Camporgiano, con il coordinamento del dottor Fabio Baroni, esperto in progettualità culturali, ricorre alla propria comunità , attiva da sempre nel campo dell’associazionismo, per progettare un percorso di recupero delle tradizioni popolari attraverso il suddetto bando.

"La comunità di Camporgiano- afferma il sindaco Pifferi – è caratterizzata da una radicata cultura associazionistica che rappresenta un patrimonio inestimabile per la storia del Comune. La costante e vitale partecipazione del volontariato alla vita collettiva rende questa realtà ideale per avviare un percorso di rigenerazione comunitaria".

Dino Magistrelli