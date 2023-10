Camper a fuoco, le fiamme arrivano agli infissi di una casa: una persona portata in ospedale

Capannori (Lucca), 14 ottobre 2023 – Paura nella notte a Capannori (Lucca) per un incendio partito da un camper e che poi ha coinvolto due moto, una moto d'acqua e gli infissi di uno stabile adiacente. Una persona è stata trasportata al San Luca per accertamenti sanitari.

Il fatto è avvenuto sulla via Pesciatina e i vigili del fuoco sono intervenuti per due ore per spengere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.