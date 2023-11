Campagna “Scegli la vita“, coinvolti oltre 1.200 ragazzi delle scuole

Continua la Campagna sulla sicurezza stradale “Scegli la vita” portata avanti nelle scuole dall’associazione “Il mondo di Claudio Marchini onlus“. Uno dei fiori all’occhiello dell’Associazione sono proprio gli incontri sulla sicurezza stradale, per promuovere e diffondere la cultura del corretto comportamento e rispetto delle regole da tenere sulla strada, con gli alunni delle terze medie e delle seconde classi delle scuole superiori della provincia al fine di avviarli alla cultura del rispetto delle regole e degli altri sulle strade.

Questa iniziativa di prevenzione, unica nel suo genere nella nostra provincia, coinvolge contemporaneamente le varie componenti che operano nella prevenzione stradale, con uno scopo comune, far diminuire le “stragi sulle strade”. L’Associazione porta avanti il progetto da diciassette anni: “E’ fondamentale inculcare nei ragazzi che la vita non si deve e non si può buttare via per distrazione, per una bevuta, per assunzione di stupefacenti o per il mancato rispetto delle regole“.

Anche nel corrente anno scolastico 2023-24 l’Associazione sarà presente in molte scuole di I° e II° Grado della Provincia di Lucca, portando il tema della sicurezza stradale con l’apporto del Gen. dei Carabinieri in congedo Giuseppe Deledda e della Croce Verde P.A. Lucca.

Ad oggi hanno aderito i Licei “Vallisneri”, musicale, artistico “Passaglia”, Scienze umane “Paladini“, “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, Iti Borgo a Mozzano, Isi Barga Scienze Umane, Alberghiero e Linguistico, classico “Machiavelli”, l’ISI “Civitali“ e “Pertini”, le scuole medie di Mutigliano, “Pea” di Porcari e “Leonardo da Vinci” di S. Concordio. Inoltre per la prima volta le medie “A. Mordini” di Barga e “Don Aldo Mei” di Fornaci di Barga, per un totale di oltre 1.600 ragazzi coinvolti.

L.S.