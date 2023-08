Cameriere aggredito La condanna del settore "C’è un clima di tensione"

Sono state identificate e denunciate per lesioni personali le due donne che giovedì sera hanno teso un agguato al cameriere del ristorante Mecenate, prendendolo a bastonate sulla schiena mentre gettava bottiglie di vetro nei contenitori in via della Zecca, a fine servizio. Il giovane di 20 anni ha subito denunciato la violenza ai carabinieri che in poco tempo, grazie anche alle testimonianze, sono riusciti a dare un volto alle due responsabili. Intanto il triste episodio, destinato a far discutere anche sulla scia dell’annoso braccio di ferro tra residenti e locali, ha lasciato perplessi i titolari delle attività di quella zona e non solo. Anche Confcommercio e i suoi sindacati provinciali Fipe ristoratori e Fipe baristi condannano duramente l’accaduto.

"In primo luogo – si legge in una nota congiunta – intendiamo esprimere la nostra piena solidarietà al ragazzo e a Stefano De Ranieri, imprenditore serio e professionale. L’episodio è purtroppo spia di un clima sempre più teso che si respira all’interno del centro storico fra i residenti e gli imprenditori, contraddistinto da una crescente intolleranza nei confronti di locali che svolgono il loro lavoro, in modo attento e scrupoloso. Una intolleranza che preoccupa e merita urgenti riflessioni". E il tavolo permanente voluto dall’amministrazione comunale potrebbe essere il luogo adatto dove riflettere. Confcommercio interviene anche su questo per ribadire la sua posizione e mettere le mani avanti.

"In questo contesto – insiste la nota – si inserisce il lodevole tentativo dell’amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto permanente fra imprenditori e residenti, a ripresa di un percorso già intrapreso dalla precedente amministrazione. Siamo però ad evidenziare come le proposte emerse in passato, che ipotizzavano addirittura chiusure dei locali notturni alle 21, fossero e siano ancora oggi irricevibili. Servono proposte serie e ragionevoli".

"Da anni – chiude la nota – si sente parlare di episodi di schiamazzi e vandalismi notturni da parte di giovani, la cui responsabilità finisce poi con l’essere addossata quasi sempre ai locali. “La malamovida è diretta conseguenza della presenza di locali”, dicono alcuni: ebbene, questo luogo comune va smontato una volta per tutte. E’ noto, infatti, come una città spenta e buia sia terreno fertile per malintenzionati e giovani maleducati, molti dei quali peraltro sono soliti portarsi dietro da casa bottiglie di alcolici, acquistate magari in un discount per risparmiare. La vera movida, invece, quella promossa dai nostri imprenditori, è simbolo di divertimento sano e aggregazione”.

Teresa Scarcella