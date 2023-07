Preso a bastonate per il "rumore". Cameriere aggredito dai residenti

Lucca, 30 LUGLIO 2023 - Se c'erano dei dubbi sul poter raggiungere un equilibrio tra attività, residenti e vita serale (movida o qualsivoglia), il triste episodio avvenuto in via della Zecca dà un’amara certezza: ovvero che purtroppo c’è chi preferisce altre vie a quella del dialogo civile. Giovedì sera poco dopo le 23.30, quindi neanche troppo tardi, un cameriere del noto ristorante di via del Fosso, Mecenate, è stato aggredito da due persone mentre buttava la spazzatura negli appositi contenitori. La sua colpa? Aver evidentemente fatto “troppo“ rumore nell’aprire la calotta e nel buttare i sacchi. Difficile da credere, eppure è quello che è successo. Impossibile da digerire anche per il titolare del Mecenate, Stefano De Ranieri. "Quella sera avevano finito anche prima del solito - racconta - e come sempre i miei dipendenti stavano seguendo le regole imposte da Asl, Comune e dal buon senso".

Erano andati in due a buttare la spazzatura nell’isola ecologica poco distante dal ristorante, in via della Zecca. Il cameriere aggredito, un ragazzo di 20 anni, era davanti, mentre una sua collega era rimasta un po’ indietro. Nell’aprire la calotta con la tessera si è sentito colpire alle spalle con un manico di scopa. Erano in due, entrambi sulla quarantina. Lo hanno spinto, insultato e preso a bastonate sulla schiena, procurandogli ferite giudicate dal pronto soccorso guaribili in cinque giorni. E tutto perché secondo loro era tardi e stava disturbando il sonno dei residenti. Seppur incredula di fronte a quella scena, l’altra cameriera è corsa in aiuto del collega, riuscendo a strapparlo dall’agguato. Il giovane, il giorno dopo, ha denunciato il fatto ai carabinieri.

"Un brutto episodio, che ci ha lasciato tantissima tristezza - ha commentato il titolare - il giovane è rimasto scioccato. Se la zona ecologica è posizionata nel punto sbagliato non spetta certo a noi dirlo, ma in ogni caso è assurdo che invece di parlarne, si scelga di passare alle mani. In tutti questi anni non sono mai entrato in polemica con nessuno, anche perché in quella zona non c’è una grossa movida e noi cerchiamo sempre di rispettare le regole. Mi fa specie, tra l’altro, che una delle due che lo ha aggredito è la stessa che per anni ha tenuto sveglia mezza Lucca con il suo locale. Si parla tanto di guerre nel mondo e poi nel nostro piccolo non siamo capaci di parlare con civiltà. È il Far West".