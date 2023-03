Camelie, 2.500 paganti in due giorni Il primo week-end parte col botto

Partenza con il botto per le Antiche camelie della Lucchesia che nel primo week-end di apertura hanno contato una presenza di pubblico ben superiore alle aspettative. Nonostante la pioggia che ha caratterizzato il mattino del primo giorno, il bel tempo del pomeriggio di sabato e della domenica ha fatto esplodere la tanta voglia di camelie e di una tranquilla passeggiata nel borgo di Sant’Andrea di Compito.

Entusiasti gli organizzatori che, a fronte di quasi 2.500 biglietti venduti nei due giorni, parlano di un pienone che, aggiungendo omaggi e bambini non paganti, fa salire il totale a oltre circa 5mila presenze complessive. La dimostrazione del grande successo si è avuta anche dalla necessità di duplicare subito il sabato e addirittura quadruplicare nel giorno della domenica, la presenza delle navette che, in continuo, fanno spola tra il Frantoio sociale del Compitese, dove c’è il parcheggio delle auto dei visitatori, con il paese. E’ stato anche necessario aggiungere dei turni in più per la visita guidata del camelieto, oltre a prolungare il più possibile l’orario di apertura delle casse, per soddisfare la richiesta di chi era già in coda.

Soddisfatti, quindi, per i risultati della promozione della manifestazione che ha raggiunto tutta la Toscana e che ha perfino conquistato spazio al TG del primo canale Rai. "Chi è venuto ha trovato un‘offerta culturale completa - spiega il presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia - : se le camelie sono le protagoniste, ad attrarre è stata anche l’opportunità di vivere l’esperienza in famiglia di un borgo antico animato. Indubbia la bellezza offerta dalle 1.000 cultivar di camelia diverse, conservate nel Camelieto alle quali si aggiungono le magnifiche piante che caratterizzano tutto il paese: quasi 2.500 disposte in corti e giardini. E’ anche il borgo stesso a trasformarsi in vero spettacolo: oltre alle attività da fare con i bambini e alle animazioni realizzate dal gruppo Verdi Fole, le passeggiate in sella all’asino, caccia al tesoro e il giocoliere, si è potuto quest’anno visitare anche la chiesa di Sant’Andrea, dove è stato fatto risuonare l’organo settecentesco, e la torre di Avvistamento, con visite guidate programmate. Vivere l’esperienza del borgo è stata la marcia in più, corredata da un’offerta ristorativa incentrata sulla gastronomia del territorio, che ha integrato anche i privati, ottenendo il tutto esaurito".

Questo week-end si ripeterà il 18-19 e 25-26 marzo, con l’aggiunta di alcuni eventi speciali: primo fra tutti il ricordo di Augusto Orsi, il presidente dell’associazione recentemente scomparso, che proprio il 19 marzo, in occasione della festa del papà, festeggiava il compleanno.

Barbara Di Cesare