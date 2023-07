Dall’afa alle bombe d’acqua, "il clima è un’emergenza reale"

Lucca, 27 luglio 2023 - Solo un anno fa, la provincia di Lucca era attanagliata dalla morsa del grande caldo e da un’aridità che aveva messo in ginocchio il comparto agricolo. Quest’anno, invece, le piogge durante il mese di maggio sommate a quelle più recenti, restituiscono un paesaggio decisamente più verde. Ancora una volta, dunque – in un’Italia che si trova a gestire le emergenze delle forti piogge al nord e il grande caldo con annessi di roghi e incendi al sud e nelle isole – ci troviamo a fare i conti con il cambiamento climatico che galoppa a una velocità preoccupante.

"Quello che bisogna capire in fretta – sottolinea Arianna Chines, biologa ambientale che si occupa di biodiversità – è che il cambiamento climatico è un’emergenza reale, da affrontare come tale; l’aumento della concentrazione di Co2 nei ghiacci rappresenta un dato incontrovertibile; inutile negare l’evidenza della scienza: in fondo, per i più ostinati basterebbe portare ad esempio quando andiamo a fare le analisi del sangue; se registrano maggior colesterolo occorre trovare la cura giusta: noi siamo già in ritardo rispetto ai rimedi, dunque dobbiamo contrastare questa emergenza con tutti i mezzi a disposizione".

Per quanto riguarda il nostro territorio, abbiamo sotto gli occhi come la vegetazione, nonostante la calura, sia al momento ancora verde. Ma non può certo bastare. occorre, per esempio, che le amministrazioni locali adottino misure efficaci ed efficienti. A offrire il proprio punto di vista di esperta, è ancora Arianna Chines.

"Sul fatto di piantare alberi – precisa – io sono d’accordo; bisogna però stare attenti perché, per esempio, quelli piantumati lo scorso anno sono quasi tutti morti, inoltre hanno bisogno di molta acqua; molto meglio preservare boschetti e boscaglie limitrofi alla città la cui presenza ha la funzione di assorbimento, appunto, della Co2; così come lasciare le fasce boscate e quelle inerbite che hanno la duplice funzione di aiutare gli impollinatori e assorbire l’acqua, restituendo così frescura".

Quanto osserva Chines, si scontra a volte con il concetto di decoro. "Questo concetto deve essere superato – sottolinea Chines – si tratta di applicare metodi riconosciuti utili al sistema ambientale: non è, pertanto, una questione politica bensì un aspetto che migliora le fasce verdi esterne alla città di Lucca come altrove: tagliare l’erba – prosegue – non fa altro che rendere ancora più impenetrabile il terreno: un acquazzone o un evento particolarmente violento, non consente dunque al terreno di assorbire l’acqua".

Dall’esperta, inoltre, viene segnalata anche "la decisione, presa o da prendere, da parte del Comune di Capannori, di esentare dal pagamento dell’Imu tutti coloro i quali, coltivando un campo, sottraggono una fascia inerbita da destinare allo sviluppo della biodiversità".

Infine, Chines sottolinea l’importanza da parte del parlamento europeo "della legge sul ripristino ambientale, pari al 30%, che prevede per le aree cementificate non utilizzate la riconversione in terreni".