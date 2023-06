Cambiamenti nella sosta a Lucca, divieti e trasformazioni in 8 stalli gialli e 17 blu

Per i lavori all’edificio della Stazione ferroviaria di Lucca scattano cambiamenti nella sosta nella zona, fra luglio e novembre. Lunedì 3 luglio divieto di sosta con rimozione in 8 stalli gialli (residenti) lungo il lato ovest di piazzale Ricasoli e in 7 stalli blu nell’ultimo tratto di viale Cavour e in piazza Curtatone in 4 stalli blu. Tali posteggi saranno così trasformati: sul lato ovest della piazza Ricasoli 6 nuovi stalli riservati ai taxi più uno riservato a disabili; in viale Cavour 7 stalli per i residenti più 7 stalli a pagamento sosta breve; infine in piazza Curtatone 10 stalli riservati ai motocicli. Sempre da lunedì 3 luglio e fino al 30 novembre divieto di sosta con rimozione e cancellazione di 10 stalli di sosta, 6 stalli riservati ai taxi e dell’area di parcheggio moto, infine sarà istituito un doppio senso di circolazione nella parte sud di piazzale Ricasoli.